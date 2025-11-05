警察の調べによりますと、5日、新潟県南魚沼市の民家のベランダで子グマ１頭が目撃されました。5日午後4時43分頃、南魚沼市の住民から「今、南魚沼市長崎の民家2階のベランダに体長約0.5メートルのクマ1頭がいる」と110番通報がありました。その後、クマは屋根に上がったということです。住人は避難し、これまでにケガ人はいません。現場は田園地帯にある民家ということです。警察と南魚沼市は、クマが屋根から降りて民家か