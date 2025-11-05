バラエティーに富んだ新曲を“ゲンジブ”メンバーが解説！ 今年7月に東京・代々木第一体育館での２Daysライブ『序破急』を成功させた7人組ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」が、10月15日に4thシングル『パラノイドランデブー』をリリースした。HOMINISでは、今回の収録曲にちなんだ質問や、2025年について振り返るインタビューを実施。メンバーの大倉空人、小泉光咲、吉澤要人の3名にたっぷりと語ってもらった。