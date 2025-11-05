2025年11月4日、愛知県岡崎市に「三井アウトレットパーク 岡崎」がグランドオープンした。全180店舗のうち、食関連店舗は全45店舗と、アウトレット日本一の店舗数を誇る。2階中央のフードゾーンに計24店舗、アウトレットゾーンの東側に位置するマルシェ型施設「OKAZAKI MARKET」には、愛知県の人気店をはじめとする飲食･食物販店が計18店舗出店する。〈フードゾーン:全国の人気店が東海･愛知に初出店〉2階中央のフードゾーンには、