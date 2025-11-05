きょう午前、山形県新庄市で、クマを目撃し逃げようとした高齢の女性が転倒しケガをしました。 【写真を見る】クマから逃げる際に転倒→79歳女性がケガ前方のヤブから突然...付近に箱ワナ設置（山形・新庄市） 警察によりますと、きょう午前１０時４０分ごろ新庄市金沢の林道で、７９歳の女性が農作業のため一輪車を押して歩いていたところ、前方のヤブからクマ一頭が出てきたということです。 女性は逃げようとして転倒し、