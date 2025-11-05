ライフコーポレーション(東京都品川区)と東急ストア(東京都目黒区)は、食品マッチングプラットフォーム「ステナス」の実証実験を10月6日から11月30日の期間に実施している。ネッスー(世田谷区、木戸優起代表)、一般社団法人サスティナブルフードチェーン協議会(千代田区、小林富雄代表)と協働し、食品ロス削減と子どもの貧困解消の両立を図る。「ステナス」は、まだ食べられるがスーパーで販売できなくなった生鮮･日配食品などを、