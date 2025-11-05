落語家の立川志らくが４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１日に配信がスタートした「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の生配信に出演したダウンタウン・松本人志に言及した。この日、志らくは「ダウンタウン＋観たよ！」という題名で動画をアップ。生配信を見た感想を「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋、拝見しました。松ちゃんが愛情溢れる拍手の中、出てきて。照れくさそうにしてね。感じがとってもいいや」と述べつつ「芸人というのは照れとい