日本バスケットボール協会が５日、Ｗ杯アジア１次予選台湾戦（２８日、１２月１日）に臨む男子日本代表の直前合宿メンバー２０人を発表した。トム・ホーバス監督が招集に意欲を見せていた比江島慎（３５＝宇都宮）は選外となり、待望論が高まっている１次予選は強豪の中国、近年日本が苦手としている韓国、帰化軍団を擁して急成長を遂げている台湾と同組になり、いきなり厳しい戦いが予想される。まずは１７日から味の素ナショ