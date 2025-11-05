数百年の歴史を持つ、長崎市式見地区の「郷くんち」。 担い手が不足する中、伝統を受け継ごうと奮闘する若者たちがいました。 ◆踊町が回ってくるのは 8年に1度 乙宮神社で行われた「式見くんち」。 ことしは2つの自治会がそれぞれソーラン節、和太鼓を奉納しました。 8年に1度、踊町が回ってきます。 （森 恒心さん(19)） 「本日奉納いたしますのは、“式波三花” です」 荒毛自治会が奉納した