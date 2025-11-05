北海道・稚内空港では、滑走路の除雪作業の人手確保などを目的に、除雪車の自動走行を目指す実証実験が行われました。（蓑島カメラマン）「除雪車の自動走行実験が今始まりました。運転席を見ると操縦者は手を放しています」滑走路を走行していたのは、電子制御装置を後付けして自動走行が可能になった除雪車両です。 北海道エアポートでは、除雪作業の人手確保や冬季の安定した空港運営を目的に除雪車両の自動化を目指し