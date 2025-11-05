「現代用語の基礎知識」（自由国民社発行）が５日、「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０を発表した。２０２５年度前半は新語・流行語が少なかったが、米トランプ大統領の再登場で関税関連、米・物価高、異常気象、首相首班指名等では数多くの言葉が生まれた。またピンポイントで盛り上がった大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」、大ヒット映画「国宝」、古古古米に勢いがあったと分析