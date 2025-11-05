今夜は東海や西日本の太平洋側で雨の所があり、伊豆諸島は南部を中心に雨や風が強まりそうです。伊豆諸島は6日（木）朝にかけて、激しい雷雨の所があるでしょう。6日（木）日中は日本海側を中心に晴れ間がありますが、太平洋側は午前中はまだ雲の取れにくい所が多い見込みです。東京あたりは結局、日が沈む頃まで曇りがちの状態が続きそうです。6日（木）の気温は全国的にはこの時季としては高く、東海から西は20℃を超えて暖かい