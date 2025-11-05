群馬県沼田市で今年10月に捕獲されたクマが43頭に上り、わずか2頭だった去年の10月と比べて大幅に上回ったことがわかりました。沼田市の農林課によりますと、先月1日から29日の間に沼田市内で43頭のクマが捕獲されました。去年10月の捕獲数はわずか2頭、おととしは3頭で、例年より大幅に上回ったことがわかりました。また、市内でのクマの目撃情報は、今年に入り258件寄せられていますが、先月だけで202件と急増しています。市内で