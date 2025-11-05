エディオンの全額返金サービス対象の家電製品＝5日午後、大阪市中央区エディオンは5日、高機能の家電製品を対象に、購入後に気に入らなければ返品で全額返金するサービスを始めると発表した。炊飯器や自動調理鍋、テレビなどが対象で、返品の期限は購入後2週間以内。調理家電は高機能化に伴い価格が上がっている。返金の選択肢があることで購入のハードルを下げ、使い勝手を試してもらうのが狙い。まずは14日から12月21日まで