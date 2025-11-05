TWSが、韓国国内外の音楽チャートで上位にランクインし、圧倒的な底力を見せている。《写真》TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」11月5日、オリコンによるとTWSの4thミニアルバム『play hard』は13万9025枚を売り上げ、最新の「週間アルバムランキング」（11月10日付／集計期間10月27日〜11月2日）で3位を記録した。これは、前作『TRY WITH US』の日本での初週累計販売枚数（約8万7000枚）を大きく上回る数字だ。『play hard』は