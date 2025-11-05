先週の天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、次走はジャパンＣ（１１月３０日、東京）に向かうことが正式に決まった。社台サラブレッドクラブが１１月５日、公式ホームページで発表した。同馬はこの日、宮城・山元トレセンに放牧に出された。状態に問題がなければ向かうという。