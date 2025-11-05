テレ東で放送中の水ドラ25「２５時、赤坂で Season2」(毎週水曜深夜1時〜)。原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。美しい容姿と実力を兼ね備えた人気俳優の羽山麻水はやまあさみ(駒木根葵汰こまぎねきいた)と、羽山の恋人で「昼のゆめ」をきっかけに知名度を上げた俳優・白崎由岐しらさきゆき(新原泰佑にいはらたいすけ)が織りなす、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストー