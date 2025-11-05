高松市役所 11月5日の「津波防災の日」に合わせて全国一斉に防災訓練が行われました。高松市役所の訓練で、防災行政無線の音が鳴らないトラブルが発生しました。 高松市によりますと、地震発生を拡声器で知らせる「防災行政無線」の音が、5日午前10時の訓練で鳴らなかったということです。 防災行政無線は、消防庁から受信したJアラートの情報を流すものです。 Jアラートの受信機は正常に動いていました