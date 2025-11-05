◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権プロアマ戦（５日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）賞金ランキング３位の蝉川泰果（アース製薬）は、ツアー直近８試合でトップ１０を外したのは１度だけと好調が続いている。プロアマでの１８ホールを終えた２４歳は「先週は４日間通じてショットがすごく良かった」と手応えを口にした。いよいよシーズンは終盤戦に入る。「上位を狙いたいとかじゃなく、勝ちたいと思って４