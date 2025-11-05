高市政権の発足から2週間。4日から衆議院で代表質問が始まり看板政策の具体化に向けても本格始動。政府は4日、経済政策の司令塔となる「日本成長戦略本部」の初会合を開催。今後、有識者を交えた会議を開き、2026年の夏をめどに議論を取りまとめ、成長戦略を策定する方針です。さらに、外国人政策に関する関係閣僚会議も開催。（高市首相）「人口減少に伴う人手不足の状況に応じて外国人材を必要とする分野があるということは事実