静岡・掛川市の交差点で4日、車同士が衝突し60代の夫婦が死亡しました。4日午後5時半過ぎ、掛川市の県道の交差点で車同士が衝突しました。この事故で一方の車を運転していた掛川市の会社員・野島利枝さん（60代）と一緒に乗っていた夫の良数さん（60代）が全身を打ち、救急搬送されましたがその後、死亡が確認されました。もう一方の車を運転していた30代の男性にけがはありませんでした。事故は野島さんの車が右折した際に対向車