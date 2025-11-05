地震を想定した訓練で、救助活動する消防隊員＝5日午前、堺市東日本大震災を教訓に制定された「津波防災の日」の5日、巨大地震による津波を想定した防災訓練が各地で行われた。南海トラフ巨大地震や日本海溝・千島海溝地震も懸念される中、住民や自治体が避難経路や救助の手順を確認した。近畿地方整備局と堺市は、和歌山県串本町沖を震源とする最大震度7の地震を想定。自衛隊や警察、消防など約50機関の約千人が参加した。救