アートのように美しいキャンディで人気の「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、心躍るホリデーシーズンを彩る限定コレクションが登場。第1弾に続き、第2弾は11月5日（水）より公式サイトで予約開始、12月4日（木）より全国店舗にて発売されます。光るサンタのロリポップや幸運のカガネーグミ、15日間楽しめるアドベントカレンダーまで──。今年のクリスマスは、パパブブレの魔法で特別なひとときを&#