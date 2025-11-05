「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の写真を無断使用した詐欺広告をめぐるクレームについて言及した。「ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に『お金を返せ』という手書きの手紙を送り続けてる件」と前置きした上で「可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではないので、詐欺広告を掲載した