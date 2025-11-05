10月14日から、JR西日本の宝塚線、JR東西線、学研都市線にて、オールロングシート車による「快速うれしート」が登場しました。「快速うれしート」は一部の快速列車に設定されている有料座席サービスです。オールロングシート車による有料座席サービスの現状を探るべく、JR東西線の「快速うれしート」に乗車しました。【写真】荷物棚に座席番号がある以外はいたって一般的なロングシートですJR西日本が提供する快速の指定席サービス