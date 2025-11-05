五泉市は5日、同じ職場の女性職員に対しセクシュアル・ハラスメントを行ったとして、50代の男性職員を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。五泉市によりますと、昨年度、50代の男性職員が同じ職場の女性職員に対し、セクシュアル・ハラスメントに該当する発言や身体的接触を行ったと、女性職員から申し出があったということです。五泉市は、女性職員の心理的配慮やプライバシー保護が必要と判断し、男性職員の所属やセ