＜JLPGA最終プロテスト 2日目◇5日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞昨年の「日本女子アマ」覇者で、現役のJGA（日本ゴルフ協会）ナショナルチームメンバーの18歳・鳥居さくら（日本ウェルネススポーツ大）が、86位から出た2日目に大爆発した。この日のベストスコアとなる「66」をたたき出し、トータル2アンダー・11位タイまで浮上。一気に合格圏内に突入した。【写真】現地ウェイティングをするシブコい