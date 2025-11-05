5人組ガールグループ・LE SSERAFIM初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』の2日目の公演が2025年11月19日（水）午後5時よりABEMAにて国内独占・無料生中継される。【映像】念願の東京ドームを叶えたLE SSERAFIMのコメント2025年11月19日（水）午後5時より国内独占・無料生中継が決定した『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME』は、5人組ガールグループ