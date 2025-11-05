文化放送の平日午後のワイド番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（月～金曜日 午前11時30分～午後3時00分）では、11月6日（木）の放送に、石破茂 前内閣総理大臣がゲスト出演することが決定した。〔出演時間：11月6日（木）昼12時10分頃～12時35分頃を予定〕 自身5回目の挑戦となった昨年9月の自民党総裁選で、ついに総理の椅子を勝ち取り、その後、約1年にわたり、内閣総理大臣としての激務を務めた