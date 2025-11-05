2024年にABEMAで放送された『RAPSTAR2024』で大きな爪痕を残した注目のフィメール・ラッパー、Charlu。精力的な活動を続ける傍ら、私生活では二児の男の子を育てるシングルマザーでもある。等身大のリリックとひたむきな姿が大きな共感を呼んでいる彼女が、いよいよニューアルバム『5FEET』をリリースする。既発のシングル楽曲を含む全12曲は、どれもCharlu自身が抱える不安や悩み、そして希望や自信に溢れている。11月15日にはWWW