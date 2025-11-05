岡山県提供 岡山県は5日、11月9日に開催される「おかやまマラソン」の上位入賞者に贈る「備前焼メダル」が完成したと発表しました。 岡山県によりますと、メダルは備前焼作家で岡山県指定重要無形文化財保持者の島村光さんがデザイン・制作しました。 直径が約9cm、厚さが約3cmで、今年の干支「巳」にちなんだ形です。フルマラソンの男性1位～3位と女性1位～3位に贈られます。