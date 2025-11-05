今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）５区２位で“山の名探偵”の異名を持つ早大の工藤慎作（３年）、帝京大の柴戸遼太（４年）、山梨学院大のブライアン・キピエゴ（３年）、中央学院大の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）が５日、アシックスの「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮＭｅｅｔｕｐ〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に登壇。勝負の第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）へ、工藤は３年連続５区を希望し「昨年課題も