日本ハムの野村佑希内野手が５日、秋季キャンプの全体練習後に約７５分の内野特守を行った。第１クールでは外野特守にも参加。内外野の守備を磨き、出場機会増を狙う。今季は一塁で５３試合、左翼で３４試合にスタメン出場。来季へ向けて「どこでもというか、１つのポジションでは難しいチーム。いろんなポジションを守るのが強みだと思いますし、いろんなスタメンを組みながらＣＳもやってた。いろんなポジションで出られるよ