日本ハムの今川優馬外野手が５日、新庄監督を見返す“俊足化”を目標に掲げた。シーズン終盤に右太もも裏を痛め、ＣＳでは“モイネロ・キラー”として強行出場もしたが、秋季キャンプは別メニューで回復に努めている。その中でも意識しているのが足を速くすること。「スプリントをもう一度見直して、足速くなるようにフォームを一から教えてもらってます」と明かした。理由は新庄監督の一言だった。「ボスに足遅いって言わ