ドル円１５３．５５近辺、ユーロドル１．１４９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は153.55近辺での取引。東京市場で下に往って来いとなったあと、前日終値153.67レベルをやや下回る水準に落ち着いている。三村財務官は「円ロングポジション、夏以降は縮小している」「主な懸念は為替の過度なボラティリティ、水準ではない」「金融政策は日銀に委ねられている」「ベッセント氏も金融政策が日銀に委ねら