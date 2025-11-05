5日、衆議院本会議の代表質問において、公明党の斉藤鉄夫代表が議員定数削減について高市早苗総理に質問した。【映像】原稿を読む斉藤代表→顔を上げ「民主主義の破壊にほかなりません！」（実際の様子）斉藤代表は冒頭「私たち公明党は、政治改革への揺るぎない決意のもと、原点に立ち返り、野党として新出発した。1999年以来、連立政権を担ってきた自由民主党の皆様とは、ある時は共に野党として苦難を一緒に乗り越えてきた