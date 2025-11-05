JR長岡駅に設置された顔認証改札機＝5日午前、新潟県長岡市JR東日本は、上越新幹線の新潟と長岡の両駅で、6日から「顔認証改札」の実証実験を始める。乗車券を持たずに改札を通過でき、大きな荷物やベビーカー携行時の利便性向上を目指す。新幹線定期券の利用者約500人が応募し、あらかじめ顔写真を登録。来年3月末まで精度を検証する。5日の事前公開では、新潟駅で顔認証用のカメラを取り付けた改札機をお披露目。長岡駅では