日産スタジアム＝横浜市港北区（共同通信社ヘリから）経営再建中の日産自動車との交渉が続く日産スタジアム（横浜市港北区）の命名権について、横浜市の山中竹春市長は5日の記者会見で「日産から新たな提案があった」と明らかにした。市側が再協議を申し入れ、10月31日付で文書による回答があった。庁内で検討を進めているとして内容は「差し控える」とした。市は9月、日産から現在の半額以下の1年間5千万円で契約更新を求めら