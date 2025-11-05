B1東地区所属のサンロッカーズ渋谷は11月5日、大庭圭太郎が滋賀レイクスから期限付き移籍することを発表した。福岡県出身で現在22歳の大庭は、173センチ75キロのポイントガード。如水館高校から九州共立大学に進学し、在学中に特別指定選手として茨城ロボッツへ加入。昨年から滋賀と複数年契約を結んでいたが、今シーズンは1試合6分の出場にとどまっていた。SR渋谷への移籍は2026年6月30日までの契約で、1