Image: 楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2025年11月5日は、FeliCa対応、Samsungのスマートウォッチ「Galaxy Watch7」がお得に登場しています。なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！本日は楽天カード利用でポイント4倍です。■この記事で紹介している