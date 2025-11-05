11月5日、女優の永野芽郁が自身11作目となるカレンダー『永野芽郁オフィシャルカレンダー2024』が12月13日に発売されることがわかった。同日には、表紙と特典カットも公開され、話題となっている。「本作のテーマは、『一緒に過ごす“春夏秋冬”』。公開されたビジュアルでは、春はピンクのジャケットとバンダナを着用した姿や、夏はヨーヨーを手に涼やかな浴衣を着た装いを披露。秋はシックな装い、冬はニットスタイルを披露し