連日のクマ被害。山形県内では、見回りを行っていた自治体の職員がクマに襲われ、ケガをする被害も起きています。 【写真を見る】クマ対策県が自治体職員の装備品を支援へ南陽市職員がクマに襲われ大ケガする事故も...（山形） こうした中、きょう開かれた県議会で県が自治体職員の身を守るための装備品について支援を行う方針を示しました。 これはきょう開かれた県議会常任委員会で、県側が示したものです。 県内では今