第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が11月5日、上海で開幕しました。今年の輸入博期間中には、世界トップ10にランクインする産業電気企業や、四大穀物商社など、業界をリードする大手企業、細分化された分野の数多くのリーディングカンパニーなどがそろって出展し、新製品、新技術、新サービスを含めた461カテゴリーの最新成果が展示されています。体重管理は多くの人が関心を寄せる分野です。今回の輸入博では、数多くの国際的に