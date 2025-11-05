プロバスケットボールBリーグ・シーホース三河の新ホームアリーナとなる「三河安城交流拠点（仮称）」の安全祈願祭と起工式が11月４日、行われた。関係者約50人が参列して、建設工事の安全や施設の発展など祈願した。2028年３月の竣工予定。2028-29シーズンからシーホース三河が試合をするだけではなく、ほかのスポーツクラブや市民らも使う「みんなのアリーナ