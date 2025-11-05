セ・リーグの来季日程が５日、発表された。パと同じ３月２７日に開幕し、例年通り１４３試合制でペナントレースを争う。開幕カードは、巨人がホームで今季のリーグ覇者阪神を迎え撃つ。開幕戦は原則として２年前の上位３チームの本拠地で行われるが、２０２４年２位だった阪神が選抜高校野球大会で甲子園球場を使用できないことなどから、同年４位の広島に主催が回り、中日と対戦する。ＤｅＮＡとヤクルトは相川、池山両新監督