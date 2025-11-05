２日に告示された東京都の葛飾区議選（９日投開票）の選挙ポスター掲示板に卑わいなポスターを貼ったとして、警視庁が都迷惑防止条例違反で、候補者にポスターを撤去するよう口頭で警告した。警告は３日付。同庁幹部によると、ポスターは候補者が男性器を模した衣装を着て写っているもので、区内数十か所の掲示板に掲示された。小学校などの近くにもあり、同庁は公共の場での卑わいな言動を禁じた条例に違反すると判断した。