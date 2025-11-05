トヨタ自動車は今年9月までの半年間の決算を発表し、トランプ関税の影響で営業利益が9000億円押し下げられたと明らかにしました。トヨタの今年4月から9月までのグループの決算では、ハイブリッド車が好調で、売上高は24兆円を超えて、過去最高となったものの、本業のもうけを示す営業利益は前の年の同じ時期より18.6％減りました。トランプ関税の影響だけで、9000億円利益を押し下げています。来年3月までの1年間の業績見通しにつ