アメリカで10月1日から続く政府機関の一部閉鎖は36日目に入り、“過去最長”を更新しました。市民生活にも大きな影響が出ています。ホワイトハウスレビット報道官「民主党の妨害により政府閉鎖は“史上最長”を更新するだろう」アメリカでは与野党の対立で連邦政府の予算が成立しない状態が続いています。これに伴う政府機関の一部閉鎖は、5日で36日目に入り、“過去最長”となりました。記者「ランチの無料配布が行われています