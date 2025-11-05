セ、パ両リーグは5日、2026年のセ・リーグ公式戦や交流戦などの日程を発表した。セは3月27日に巨人―阪神、DeNA―ヤクルト、広島―中日で開幕し、交流戦を含め各球団143試合が組まれた。交流戦は5月26日に始まり、各球団が違うリーグ6球団と3試合ずつ、計18試合を行う。オールスター戦は7月28日に東京ドーム、同29日に富山市民球場で開催。クライマックスシリーズは10月10日に始まり、日本シリーズは同24日にセ・リーグの本拠