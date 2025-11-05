埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで入所者2人が死亡した事件で、県警は5日、うち1人を殺害した疑いで逮捕していた元職員の男について、事件前に同県熊谷市内の飲食店へ侵入し現金を盗んだとして、窃盗容疑などで再逮捕した。