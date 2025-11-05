【モデルプレス＝2025/11/05】アイドルたちの舞台裏に密着する「連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME」のSeason7が、11月6日22時よりNetflixにて独占配信スタート。第1話・第2話にはACEesが登場し、4月から8月にかけて行われた全国ツアー「ACEes Arena Tour 2025 PROLOGUE」の舞台裏を追うほか、メンバーたちが等身大の言葉で自身の半生や新グループ結成への思いを語る。【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」◆深田